Matilde Reymão recorda «Cacau»: «O público recebeu com um enorme carinho»

Matilde Reymão começou o ano de 2025, em Cabo Verde.

A jovem contou com a companhia do noivo, Nic Von Rupp, e de José Condessa e Luisinha Oliveira.

Mais tarde, a atriz partilhou um conjunto de registos fotográficos desse momento e, em jeito de reflexão, partilhou um texto, onde falou de «Cacau».

«Por tudo o que vivi - desafios, aprendizagens e conquistas - sinto uma profunda gratidão ao encerrar este último ano.

No trabalho, tive o privilégio de integrar Cacau, um sucesso partilhado por todos os que dela fizeram parte. Um projeto bem especial, a minha primeira protagonista, que me permitiu crescer enquanto atriz e pessoa e que o público recebeu com um enorme carinho.»

A vida pessoal também foi tema, sendo que foi em 2024, que ficou noiva.

«Na vida, celebrei conexões autênticas, caminhei perto dos meus, fui sustentada pelo apoio incondicional da minha família e o amor daqueles que escolhi ter ao meu lado. Aprendi a importância de estar presente, mesmo nas oscilações entre o mais e o menos. Apaixonei-me menos e mais, ri, vivi, viajei, troquei ideias…

Mergulhei em vários oceanos, ouvi várias canções. Chorei algumas vezes. Descobri outras Matildes.

Houve muitos momentos de introspeção e mudança, que me trouxeram clareza e me alinharam ainda mais com o meu propósito. Houve partidas, mas também chegadas que trouxeram mais verdade, beleza e alinhamento com quem sou e quero ser.»

Sem demoras, a artista revelou o que deseja para 2025.

«Seja um ano de crescimento contínuo, novas oportunidades e a concretização de sonhos, sempre com verdade, amor e muito trabalho. Obrigada a todos que fizeram parte deste último ano e aos que se vão cruzar comigo no próximo.»

De relembrar que Matilde Reymão deu vida a Cacau, em «Cacau». Uma novela que foi um sucesso extraordinário.