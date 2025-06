Mega estrela brasileira dá show em restaurante lisboeta. Saiba quem foi

Luana Piovani, de 48 anos, voltou a surpreender em solo português. A consagrada atriz brasileira está a dar que falar nas redes sociais depois de ter protagonizado um espetáculo intimista num restaurante lisboeta, conquistando todos os presentes com a sua energia, talento e carisma.

Este momento especial não foi por acaso: o espetáculo faz parte da comemoração dos seus 35 anos de carreira. Com uma abordagem diferente e próxima do público, Luana mistura teatro e música num formato envolvente e descontraído, onde partilha histórias pessoais com muito humor e emoção. Uma experiência única para quem teve a sorte de estar presente.

Os bilhetes para este espetáculo têm rondado os 20 euros, tornando o evento acessível para os fãs que desejam ver de perto uma das maiores estrelas da televisão brasileira.

Luana Piovani é atriz, apresentadora e produtora teatral. Ao longo da sua carreira, acumulou diversos prémios e reconhecimento pela sua versatilidade e coragem artística. Em Portugal, foi apresentadora do programa “Like Me” na TVI em 2019, ao lado de Ruben Rua, e desde então tem mantido uma ligação especial com o país.

A artista é também mãe de dois filhos, fruto da anterior relação com o surfista Pedro Scooby, e tem dividido a sua vida entre o Brasil e Portugal, onde vive atualmente.

Este espetáculo em Lisboa vem reforçar não só a ligação de Luana com o público português, mas também a sua capacidade de se reinventar e brilhar em diferentes palcos — até mesmo num restaurante.