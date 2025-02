Mesmo que não seja fã do Carnaval, tem de admitir que este disfarce está incrível

Rita Patrocínio, mulher de Tiago Teotónio Pereira, partilhou vários registos do disfarce de Carnaval da filha mais nova, Júlia. E a escolha não podia ser mais original: Rita mascarou a pequena de caracol! O resultado está simplesmente adorável, concorda? Os seguidores da mulher do ator não resistiram e encheram as fotos de elogios.

Na caixa de comentários, pode-se ler: «Ganhou», «ela a gatinhar com este fato é a melhor coisa que vamos ver neste Carnaval», «Ai socorro», «Não aguento!!!!!!», «Uauuu, está maravilhosa e é a ideia mais gira para quem gatinha, muitos parabéns à avó, deveria ser obrigatório os avós na vida das crianças».

Veja a partilha, aqui: