Mia Rose faz desabafo emotivo uma semana após ser mãe

Mia Rose já foi mãe! Veja a primeira foto do bebé

Mia Rose, a atriz que deu vida a Beatriz em «I Love It», foi mãe pela segunda vez, no passado dia 9 de março! De recordar que a cantora já é mãe de Mateus, de 6 anos, fruto da relação terminada com Miguel Cristovinho, cantor da banda portuguesa D.A.M.A. O casal casou-se em 2017 e separou-se em 2020.

Em 2024, a artista voltou a subir ao altar, trocando alianças com António Morais, o pai do seu segundo filho: António Francisco. O bebé nasceu há uma semana e, desde então, a família tem vivido numa bolha de amor.

A artista aproveitou um momento em que o bebé estava a dormir, o Mateus estava a fazer os trabalhos de casa e em que o marido estava a cozinhar para deixar um desabafo aos seguidores do Instagram. Mia Rose revela estar «extremamente comovida, agradecida, tocada por eu pelo menos, na minha ótica, eu tenho aqui na minha comunidade de mulheres absolutamente incríveis que percebem o quão importante é, nós ficarmos juntas, sermos unidas, lutarmos por, elevar as mulheres e não criticar as mulheres e eu acho que por muito que uma experiência de um pós-parto pode ser incrível para uma mulher e eu fico feliz por isso, eu não fico ressabiada, eu acho incrível».

E, finaliza esclarecendo o seu ponto de vista: «Ou seja eu acho que todas as experiências são válidas e eu lembro-me quando eu tive o Mateus, não sentir que houvesse um espaço ou que tivesse sido representado este lado menos romântico... eu não encontrei esse tipo de apoio, essa comunidade. Fui à procura disso e não tive, na altura e hoje em dia falo muito sobre isso porque eu gosto desse tipo de desabafo, de partilha porque acho que ajuda imenso, pelo menos para mim ajuda imenso ter outra pessoa a dizer: 'eu passei um tempo muito difícil, mas é passageiro' e eu vou buscar força nessas palavras e nessas experiências».

Veja também: