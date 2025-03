Mia Rose faz partilha emotiva sobre o amor e fãs reagem: «Quando é certo, é mesmo certo!»

No dia 19 de março de 2025, celebra-se o Dia do Pai e, como é habitual, as redes sociais encheram-se de homenagens aos verdadeiros heróis da família.

Para além de Rita Pereira, outras caras conhecidas do pequeno ecrã também deixaram a sua mensagem de carinho ao pai dos seus filhos. Exemplo disso foi Mia Rose! A artista recorreu à sua conta de Instagram para dedicar bonitas palavras ao marido e pai do seu segundo filho.

A acompanhar várias fotos de António Morais com o pequeno António Francisco, Mia Rose escreveu:

«E agora, para o homem do meu coração, que me enche de orgulho todos os dias. O homem que escolhi para ser o pai do nosso novo tesouro.

Sabes que és o meu sonho tornado realidade, mas ver-te como pai pela primeira vez faz o meu coração derreter a cada dia. Obrigada por tudo o que fizeste por mim durante a minha gravidez – por me fazeres sentir sempre segura, amada, protegida e feliz.

A forma como esse amor agora se transformou numa dedicação incondicional ao teu filho é simplesmente incrível de ver. O Tico tem tanta sorte por te ter como pai.

Feliz primeiro Dia do Pai, amor da minha vida!».

António Morais respondeu: «Obrigado, meu amor, mas o sortudo sou eu por te ter na minha vida para sempre!! Muito entusiasmado para o resto das nossas vidas».

Os seguidores da artista também quiseram deixar mensagens de amor e carinho, como: «Quando é certo, é mesmo certo!», «Que queridos», «Parabéns, melhor presente para o Dia do Pai!».

Uma data especial, celebrada com muito amor e ternura.

Veja a partilha, aqui:

De recordar que Mia Rose, a atriz que deu vida a Beatriz em «I Love It», foi mãe pela segunda vez, no passado dia 9 de março! De recordar que a cantora já é mãe de Mateus, de 6 anos, fruto da relação terminada com Miguel Cristovinho, cantor da banda portuguesa D.A.M.A. O casal casou-se em 2017 e separou-se em 2020.

Em 2024, a artista voltou a subir ao altar, trocando alianças com António Morais, o pai do seu segundo filho: António Francisco. O bebé nasceu há uma semana e, desde então, a família tem vivido numa bolha de amor.

