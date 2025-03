Mia Rose mostra a realidade de uma recente mamã sem filtros: «Dói-me o corpo, estou exausta»

Mia Rose já foi mãe! Veja a primeira foto do bebé

Mia Rose, a atriz que deu vida a Beatriz em «I Love It», foi mãe pela segunda vez, no passado dia 9 de março! De recordar que a cantora já é mãe de Mateus, de 6 anos, fruto da relação terminada com Miguel Cristovinho, cantor da banda portuguesa D.A.M.A. O casal casou-se em 2017 e separou-se em 2020.

Em 2024, a artista voltou a subir ao altar, trocando alianças com António Morais, o pai do seu segundo filho: António Francisco. O bebé nasceu há uma semana e, desde então, a família tem vivido numa bolha de amor. Contudo, nem tudo são momentos fáceis. Mia Rose recorreu à sua conta de Instagram para partilhar com os seguidores a realidade de uma recente mamã e a importância de se ser gentil com as mães nesta fase, em que as hormonas ainda se fazem sentir intensamente.

A artista revela que, na gravidez do primeiro filho, Mateus, «já tinha sentido o falacioso que é glamorizar esta fase. Acredito que há mulheres com experiências quase perfeitas (espero mesmo que sim). Por aqui não é o caso».

Mia Rose admite que o seu corpo está a «ressentir os 9 meses de gestação e o processo do nascimento do meu filho, como podem ver ainda pouco foi ao sítio, o que é suuuper normal. Porque esta fase tem tanto de bonito como de difícil. E a minha cabeça também ressente, às vezes mais que o corpo até».

A artista confessa que esta não é uma fase muito prazerosa para si, mas sublinha: «Estou mais do que apaixonada pelo meu Tico e a explodir de amor por todos os lados, mas dói-me o corpo, estou exausta a todos os níveis e a minha cabeça, movida também muito pelas hormonas, não me dá descanso».

Mia Rose revela ainda que tem chorado todos os dias desde o nascimento de António Francisco, por vezes sem razão aparente.

A cantora assume que, por ter tido uma experiência difícil no nascimento de Mateus, sente agora um medo acrescido: «E por saber o quão difícil foi com o nascimento do Mateus, desta vez também acrescenta o medo de ser igual ou parecido à primeira experiência - racionalmente sei que são situações, experiências e alturas da vida diferentes, mas tentem lá explicar isso ao emocional também.»

Por isso, Mia Rose decidiu ser mais transparente sobre o seu processo e confessa: «Na altura, ajudou-me ver outras mulheres a falarem das suas experiências difíceis, por isso se ajudar uma pessoa que seja a não se sentir tão sozinha com estas minhas partilhas, já valeu a pena. Estamos juntas, mães. Sejam gentis convosco nesta fase, porque, damn, as hormonas dão cabo de nós!»

Veja a partilha completa, aqui:

