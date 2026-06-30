Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Terra Forte: Dudu acredita ter pouco tempo de vida e toma decisão inesperada

Terra Forte
Ontem
Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

Terra Forte: Maria de Fátima acredita que o segredo de Sammy será revelado

Terra Forte
Ontem
Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

Terra Forte: Débora pode ser a chave para chegar a Cobra

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Sammy procura ajuda para salvar Dudu

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Maria de Fátima lança suspeita sobre Sammy e deixa Leumi espantado

Terra Forte
Ontem

A Madrasta: Celina descobre uma arma com Simão

A Madrasta
Ontem

A Madrasta: Pedro acredita na inocência de Diana

A Madrasta
Ontem
Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

A Madrasta: Francisca rejeita as chamadas de Pedro

A Madrasta
Ontem
Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

A Madrasta: Laura teme que Francisca repita o passado da mãe

A Madrasta
Ontem

A Madrasta: Celina não perdoa Ricardo por renegar o próprio pai

A Madrasta
Ontem

Morreu um dos rostos mais respeitados das novelas brasileiras. Público português recorda-o de “Rainha da Sucata” e “Ouro Verde”

Ontem

“Não é só sobre estar apaixonada ou sofrer por alguém”: Rita Pereira abre o coração e fala de momento especial

Ontem

Mais Vistos

Depois de ter casado com um homem, atriz encontrou o amor ao lado de uma mulher e agora está à espera do primeiro filho

ter, 1 set
1

Tem 73 anos, mas ninguém acredita: atriz regressa à TVI e revela história de vida que não deixa ninguém indiferente

Coração De Mãe
ter, 1 set
2

«A mulher mais bonita de Portugal»: Muitos não acreditam que tenha 47 anos. As novas fotos desta famosa atriz explicam porquê

seg, 31 ago
3

Vem aí «Terra Forte»: Tudo muda para Maria de Fátima após descobrir a verdade sobre Sónia

Terra Forte
ter, 1 set
4

Vem aí «A Madrasta»: Diana encontra nova pista e começa a desconfiar de Francisca

A Madrasta
Ontem
5

Vem aí «A Madrasta»: Ricardo ameaça Francisca e pede-lhe 5000 euros

A Madrasta
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Uma história de amor incondicional está prestes a começar: “Coração de Mãe” estreia a 7 de setembro na TVI

Coração De Mãe
seg, 31 ago

Foram o casal mais invejado dos anos 90. Décadas depois, as fotos do casamento continuam a fazer suspirar

Ontem

Carla Andrino faz declaração a pessoa especial e reação de famosa atriz brasileira não passa despercebida

Ontem

Terra Forte: Sammy corre contra o tempo para encontrar o único homem que pode salvar Dudu

Terra Forte
ter, 1 set

“Será que este amor nunca vai parar de crescer?” Pedro Bianchi Prata emociona-se com o filho

Ontem

A Madrasta: Depois de anos à procura, Xavier recebe a notícia que sempre esperou

A Madrasta
ter, 1 set
FORA DO ECRÃ

Morreu um dos rostos mais respeitados das novelas brasileiras. Público português recorda-o de “Rainha da Sucata” e “Ouro Verde”

Ontem

“Não é só sobre estar apaixonada ou sofrer por alguém”: Rita Pereira abre o coração e fala de momento especial

Ontem

Matilde Breyner vive momento especial com a filha: “Como é que eu cheguei até aqui?”

Ontem

Carla Andrino faz declaração a pessoa especial e reação de famosa atriz brasileira não passa despercebida

Ontem

Foram o casal mais invejado dos anos 90. Décadas depois, as fotos do casamento continuam a fazer suspirar

Ontem

“Será que este amor nunca vai parar de crescer?” Pedro Bianchi Prata emociona-se com o filho

Ontem
Mais Fora do Ecrã