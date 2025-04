Morte do Papa Francisco deixa Rita Salema em choque: «As suas últimas palavras...»

O Papa Francisco faleceu, esta segunda-feira (21 de abril de 2025), aos 88 anos.

«Caríssimos irmãos e irmãs, é com profunda tristeza que devo anunciar o falecimento do nosso Santo Padre Francisco. Às 7h35 desta manhã, o Bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da Sua igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Com imensa gratidão por seu exemplo como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, encomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Uno e Trino», anunciou o cardeal Kevin Ferrell.

As reações a esta notícia já começaram a surgir por todo o mundo. Em Portugal, no mundo da representação, Rita Salema mostrou-se em choque e fez-lhe um agradecimento profundo, nas redes sociais: «Obrigada, por essa grande e infinita luta de amor por um mundo melhor. As suas últimas palavras mais uma vez pediram paz no mundo, mas aquela gente feia e cheia de poder, nada fazem , não sabem, nem querem ouvir os melhores, os bons . O mundo vai continuar a precisar de si, do seu amor,da sua dedicação, da sua perseverança , da sua generosidade,do seu sorriso. Um Obrigada cheio de gratidão».

De recordar que Papa Francisco esteve internado com uma pneumonia bilateral durante mais de um mês.

Neste domingo, 20 de abril, o chefe da Igreja Católica apareceu na Praça de São Pedro. Ainda debilitado, circulou de papamóvel entre os fiéis. Na mensagem de Páscoa, pediu a libertação de prisioneiros e criticou a corrida ao armamento.

Saiba, em direto, tudo sobre esta notícia de última hora.