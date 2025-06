Mundo do teatro em choque após agressão violenta de neonazi a ator Adérito Lopes

O ator Adérito Lopes, da companhia de teatro A Barraca, foi violentamente agredido na noite de terça-feira, 11 de junho, à entrada do teatro, em Lisboa, momentos antes do início da última apresentação da peça Amor é um fogo que arde sem se ver — uma encenação dedicada a Camões, com direção de Maria do Céu Guerra.

De acordo com testemunhas no local, a agressão foi gratuita e motivada por ódio, alegadamente perpetrada por indivíduos ligados a um grupo de extrema-direita que se encontrava num restaurante próximo, onde participavam num evento privado. Os agressores terão exibido mensagens nacionalistas e provocado os atores que começavam a chegar ao teatro.

Ataque inesperado e violento

Segundo relatos, um dos elementos do grupo aproximou-se de Adérito Lopes e agrediu-o com um soco no rosto, provocando-lhe dois cortes na face. O ator foi prontamente assistido no Hospital de Santa Maria, onde foi submetido a exames e teve de levar pontos nos ferimentos.

Um colega de elenco, que preferiu não ser identificado, descreveu o ambiente como intimidatório e hostil, afirmando ao Observador: "Foi um destilar de ódio contra os atores. Não houve qualquer provocação. Foi uma agressão à traição, uma violência gratuita."

A PSP foi chamada ao local e procedeu à identificação do agressor e da vítima. Até ao momento, não foram divulgadas informações sobre eventuais detenções.

Adérito Lopes encontra-se agora a recuperar em casa, ainda com marcas visíveis da agressão. O caso está a gerar indignação e consternação no meio cultural e artístico, especialmente por ter ocorrido junto a um espaço dedicado à arte e à liberdade de expressão.