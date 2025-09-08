Festa é festa

Na cidade do amor, Ana Guiomar está com companhia especial

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 45min
Na cidade do amor, Ana Guiomar está com companhia especial
Ana Guiomar tem vivido um verão de sonho.A atriz, de 37 anos, esteve recentemente na Croácia e descreveu a viagem como um verdadeiro encanto.

Deslumbrda com as paisagens e experiências, Ana Guiomar publicou uma galeria de fotografias que rapidamente encheu a caixa de comentários de elogios. «Um destino a visitar» e «Cara linda» foram apenas algumas das mensagens deixadas pelos seguidores, que não esconderam o encanto com as férias da atriz

Mas Ana Guiomar voltou a surpreender. Poucos dias depois, revelou que tinha seguido para outro destino, e não para um destino qualquer - Paris. Através de uma partilha no Instagram, a atriz deixou a pista: «Paris Is Always a Good Idea. 💫 PS – vídeo da rede vizinha».

A publicação não passou despercebida. Sofia Grilo, também atriz, não resistiu a comentar: «Mas tu não paras???». Já uma seguidora confessou: «Adoro Paris 😍». Entre gargalhadas e corações, ficou a certeza de que Ana Guiomar está a viver momentos que ficarão para sempre na memória.

Mas, o que está a deixar os seguidores intrigados é a companhia masculina que a atriz levou, que não é nada mais nada menos do que o seu irmão Leonardo.

Do azul cristalino da Croácia ao charme inconfundível de Paris, a atriz tem mostrado que sabe saborear cada viagem como um novo capítulo de felicidade. Entre destinos surpreendentes e reencontros com lugares icónicos, Ana Guiomar mostra-se radiante, pronta para regressar ao trabalho com energia redobrada.

Veja a galeria de fotos da viagem de Ana Guiomar a Paris e aproveite para ver, também, as imagens da viagem à Croácia.

O percurso de Ana Guiomar na TVI

Ana Guiomar começou a carreira artística ainda jovem e tornou-se rapidamente uma das atrizes mais reconhecidas da televisão portuguesa.

Em 2004, a grande estreia em “Morangos com Açúcar”. Foi em Morangos com Açúcar que Ana Guiomar se tornou conhecida do grande público, interpretando Marta Navarro, uma das personagens mais marcantes da segunda temporada da série juvenil.

De 2006 a 2010, após o sucesso em “Morangos com Açúcar”, integrou outras produções da estação, consolidando o seu talento. Em 2017, regressa em “Amar Depois de Amar”. Depois de alguns anos afastada da ficção, voltou à TVI com papéis de relevo.

Em 2020, na telenovela “Amar Demais”, Ana Guiomar ganhou destaque numa personagem cativante e próxima do público, que lhe valeu grande reconhecimento.

Desde 2022 até agora, é em “Festa é Festa” que a atriz integra o elenco da novela de sucesso, onde dá vida a Aida, uma personagem divertida, carismática e muito popular junto dos telespectadores. Com humor e autenticidade, Ana Guiomar tornou-se uma presença incontornável na ficção da TVI, conquistando várias gerações de espectadores.

Com uma carreira sólida na TVI, Ana Guiomar é hoje uma das atrizes mais queridas do público português. Autêntica e espontânea, conquista tanto no ecrã como fora dele — seja com personagens memoráveis ou com uma simples fotografia que deixa a internet rendida.

