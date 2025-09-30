Na cidade do amor, Maria Cerqueira Gomes surge com companhia especial e bem conhecida

Kika Cerqueira Gomes, filha de Maria Cerqueira Gomes entrou para a história da moda ao tornar-se a primeira portuguesa a desfilar no prestigiado Le Défilé da L’Oréal Paris.

Com apenas 22 anos, Kika conquistou um marco inédito para Portugal ao integrar o espetáculo anual da marca de beleza, que este ano decorreu no icónico Hôtel de Ville, em Paris. Na mesma passarela, partilhou o protagonismo com nomes internacionais de peso como Kendall Jenner, Jane Fonda e Eva Longoria, reforçando a presença e relevância de Portugal no panorama global da moda e da beleza.

A jovem modelo deslumbrou num conjunto preto composto por top e saia comprida, conjugado com botas pretas de cano alto, num look que aliava sofisticação e irreverência. O penteado – um rabo de cavalo alto, com risco ao meio – realçava a juventude e elegância, enquanto a maquilhagem se manteve minimalista, com destaque para um batom vermelho intenso, que contrastava com a sobriedade do outfit e trouxe ao visual a dose certa de ousadia.

O momento foi ainda mais especial por ter contado com o apoio de familiares e amigos. Na plateia, a mãe, Maria Cerqueira Gomes, acompanhada pela influenciadora Liliana Filipa — uma empresária e criadora de conteúdo que ganhou notoriedade ao participar na Casa dos Segredos, fundar a sua própria marca de moda e partilhar o dia a dia familiar nas redes sociais. Liliana, mãe de dois filhos, Ariel e Santiago, e noiva de Daniel Gregório, com quem iniciou a relação no reality show — não escondeu o orgulho e fez questão de se manifestar em voz alta: «És linda».

Com este passo histórico, Kika Cerqueira Gomes afirma-se como um novo rosto português a conquistar a moda internacional, provando que a sua carreira está apenas a começar e que o futuro reserva muitas outras conquistas.

Relembre-se que Liliana Filipa também é apaixonada por moda e viagens:

Veja também:

«Foi extremamente difícil para mim em termos de saúde»: Rita Pereira enfrenta situação angustiante e assume tudo - Novelas - TVI

Momento arrepiante: gesto de Fernanda Serrano deixa o filho sem palavras - Novelas - TVI