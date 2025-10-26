Quero é viver

«Nada é por acaso»: Emocionada, Sara Barradas recorda momento inesquecível da sua vida

  TVI Novelas
  Hoje às 12:45
«Nada é por acaso»: Emocionada, Sara Barradas recorda momento inesquecível da sua vida - TVI
Sara Barradas, companheira do ator José Raposo, voltou a emocionar os seguidores com uma publicação cheia de sentimento e nostalgia. A atriz, conhecida pela sua discrição e sensibilidade, partilhou no Instagram um texto comovente sobre as memórias das gravações da novela “Quero é Viver”, da TVI, produção em que participou entre 2022 e 2023, interpretando a personagem Olga.

Tudo começou quando, num momento de introspeção, Sara decidiu revisitar o passado. “Hoje decidi partilhar uma memória qualquer. Abri a galeria do telemóvel e andei, andei rapidamente para trás no tempo e pensei que onde quer que parasse, seria isso que iria publicar”, começou por escrever. O destino quis que a fotografia escolhida fosse precisamente de “Quero é Viver”, uma novela que marcou uma fase especial da sua carreira e da sua vida pessoal.

A coincidência não ficou por aí. A atriz revelou que, na mesma semana, surgiram vários reencontros e lembranças relacionadas com o projeto: “E parou numa foto de ‘Quero é Viver’. E nada é por acaso. Porque na semana passada estive a jantar com as ‘manas’, ontem almocei com o ‘ex-futuro-só-que-não-marido’, e a ‘filhota mais velha’ mandou-me uma mensagem, por coincidência.”

Com estas palavras, Sara Barradas referia-se com carinho aos colegas de elenco com quem criou laços fortes durante as gravações — uma verdadeira família televisiva que, segundo a atriz, continua presente na sua vida.

No final da mensagem, deixou um toque de emoção e ternura que comoveu os fãs:

Portanto, cá vai este carrossel de memórias muito felizes de há 3 anos. Saudades de todos ❤️.”

A publicação, que inclui várias fotografias dos bastidores, mostra a cumplicidade e a alegria que marcaram o ambiente durante as gravações da novela. Entre sorrisos, abraços e momentos descontraídos, Sara Barradas partilhou um pedaço do seu passado profissional e afetivo, num gesto que tocou quem a segue e admira.

Discreta nas redes sociais, a atriz só raramente abre o coração publicamente, mas quando o faz, as suas palavras carregam sempre uma mensagem profunda e autêntica, capaz de emocionar e inspirar.

