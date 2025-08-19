«Não desistam»: Esta atriz de 46 anos está grávida pela primeira vez e vai estar amanhã no «Dois às 10»

Aos 46 anos, Alda Gomes vive um dos capítulos mais felizes da sua vida: está grávida pela primeira vez. A atriz da TVI partilhou a novidade nas redes sociais, com uma fotografia enternecedora onde mostra a barriga já visível, uma ecografia e até o seu gato, está presente no registo.

Na legenda, a emoção falou mais alto: «Em estado de graça. Pela primeira vez, a gerar vida… a gerar amor! Estamos a meio do caminho, e que transformação incrível tem sido esta. Dezembro de 2025 promete ser muito especial. ❤️», escreveu, revelando que o nascimento do bebé está previsto para o final do ano.

Mais do que uma celebração pessoal, Alda deixou também uma mensagem de esperança a todas as mulheres que sonham ser mães e que enfrentam dificuldades para engravidar: «A todas as mulheres guerreiras que tentam engravidar e ainda não conseguiram: sei como é frustrante, doloroso e, tantas vezes, solitário. Eu já estive aí. Mas por favor, não se esqueçam: vocês não estão sozinhas. Não desistam, e principalmente, não desistam de vocês mesmas. Estamos juntas, de mãos dadas. Sempre. 🤍».

As reações não se fizeram esperar. Entre centenas de mensagens de seguidores, destacaram-se as de várias colegas e amigas conhecidas do público. Filipa Gomes comentou: «Que lindo! ✨✨✨✨ parabéns 🎈♥️», Ana Guiomar deixou vários corações e Inês Aires Pereira também reagiu com carinho: «❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️».

A gravidez de Alda Gomes, aos 46 anos, surge como um verdadeiro testemunho de perseverança. No passado, a atriz já tinha falado sobre as dificuldades que enfrentou, e agora vê o seu sonho tornar-se realidade, tornando-se também uma inspiração para muitas mulheres que passaram pelo mesmo.

A maternidade numa fase mais madura da vida continua a gerar curiosidade, mas a história de Alda mostra que cada percurso é único e que o amor, a experiência e a serenidade podem tornar esta etapa ainda mais especial.

E amanhã, no «Dois às 10», Alda Gomes vai falar sobre esta primeira gravidez em televisão, partilhando com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira esta nova fase da sua vida.

Relembre-se desta conversa emocionante:

