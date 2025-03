Não está à espera disto! Margarida Corceiro anuncia «bomba»

Três das mais populares estrelas da TVI vieram de azul. Veja os looks incríveis

Margarida Corceiro recorreu ao broadcast channel no Instagram para partilhar a «primeira bomba do dia» com os seguidores.

Aos 22 anos, a atriz tem vindo a afirmar-se no mundo da representação, tanto em Portugal como a nível internacional. Atualmente, Margarida Corceiro é a protagonista da novela «A Fazenda», onde dá vida a Eva, e integra o elenco da série espanhola «Citas Barcelona». No entanto, a sua experiência além-fronteiras não fica por aqui!

A jovem atriz faz também parte do elenco da série luso-espanhola «Ponto Nemo», que vai estrear dia 28 de março. Este é um drama de ficção científica com seis episódios, passado numa ilha remota. A produção foi gravada na Galiza e na Madeira e conta com a realização de Denis Rovira, Daniel Benmayor e Van Boekholt. A série é uma coprodução entre a espanhola Ficción Producciones e a portuguesa Ukbar Filmes.

No elenco, Sara Matos junta-se a Margarida Corceiro, ao lado de reconhecidos nomes do cinema espanhol, como Óscar Jaenada, Alba Flores, Nawja Nimri, Maxi Iglésias, Michelle Calvo e Miguel de Lira.

Veja a partilha completa na galeria que preparámos para si.