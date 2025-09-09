«Não foi fácil. Deste luta»: AGIR vai ser pai pela primeira vez e faz revelação estrondosa

  • Mariana Filipe
  • Há 40 min
Esta terça-feira, 9 de setembro, AGIR e a mulher, Catarina Gama, partilharam uma das notícias mais felizes das suas vidas: vão ser pais pela primeira vez. A revelação foi feita no dia em que o casal celebra o aniversário de casamento, tornando a data ainda mais especial.

O anúncio chegou através de um vídeo intimista, onde se ouve o coração do bebé, com um texto escrito por ambos. Nas palavras emocionadas, transparece o amor, a esperança e a ansiedade próprios desta nova fase:

«Há oito anos, neste exato dia, dissemos “sim” um ao outro. Hoje, dizemos “sim” ao desconhecido que virá. (...) Não seremos perfeitos. Iremos aprender a cuidar, assim como tu irás aprender a andar. Tal como tu, também nós teremos as nossas dores de crescimento. (...)».

O casal, que sempre viveu a relação de forma discreta, não esconde a felicidade. Segundo AGIR e Catarina, este processo não foi fácil: «Não foi fácil. Deste luta. Demoraste. Mas, agora que chegaste, estamos aqui fora, à tua espera.»

mbora ainda não tenham revelado o nome escolhido, a futura chegada do bebé já está a emocionar os fãs, que inundaram as redes sociais de mensagens de carinho e felicitações.

AGIR, de 36 anos, é filho da atriz Helena Isabel e do cantor Paulo de Carvalho, duas referências do panorama artístico português. O músico segue, assim, um novo capítulo pessoal que promete ser tão marcante quanto a sua carreira artística.

Com esta revelação especial, AGIR e Catarina mostram que, para além da música, também a família passa a ser palco de grandes emoções e novos desafios.

