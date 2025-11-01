«Não imaginam o quanto sonhámos»: o momento inesquecível de Fernanda Serrano que fez o seu coração disparar

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 15min
«Não imaginam o quanto sonhámos»: o momento inesquecível de Fernanda Serrano que fez o seu coração disparar - TVI
Fernanda Serrano, uma das atrizes mais queridas do público português, está a viver dias de pura alegria e descontração. Aos 51 anos, a atriz embarcou recentemente numa viagem fora de Portugal, destino que escolheu para partilhar momentos únicos de amizade e cumplicidade. Praga, na República Checa, foi o cenário escolhido para esta escapadinha que, segundo a própria, era um sonho há muito tempo desejado.

Nas suas redes sociais, Fernanda Serrano partilhou várias fotografias cheias de boa disposição e carinho, onde surge acompanhada por um grupo de amigas com quem mantém uma amizade de décadas. Radiante e descontraída, a atriz fez questão de revelar que esta viagem foi fruto de um planeamento conjunto e de muita vontade de reviver laços antigos: “Não imaginam o quanto sonhámos e desejámos esta viagem! Somos 8 neste grupo tão bonito, conseguimos ir 6! Um feito!”, escreveu na legenda da publicação, partilhando com os seguidores detalhes da aventura.

Com humor e emoção, Fernanda descreveu o grupo que a acompanhou: “Entre mães, empresárias, farmacêutica, imobiliária, maquilhadora, atriz, e demais profissões aqui reunidas, um mealheiro feito por todas no My Savings e a viagem marcada em março (conseguimos valores que só o meu filho consegue 😜)”, revelou.

A viagem foi marcada por momentos de pura partilha e alegria, como fez questão de sublinhar: “Passeámos de mãos dadas, atravessámos passadeiras aos saltos, rimos até mais não, comemos, bebemos, chorámos, pregámos partidas, caímos no chão a rir e prometemos voltar a fazer uma viagem juntas, todos os anos! Para respirar e voltarmos a usufruir daquilo que nos uniu há muitos anos atrás! Amizade e Amor ♥️”, escreveu, emocionada.

Com este testemunho, Fernanda Serrano mostrou uma vez mais o seu lado mais humano e genuíno, reforçando a importância da amizade e do tempo para si. Longe das câmaras e dos palcos, a atriz demonstrou que a felicidade também se encontra nas pequenas coisas — em risos partilhados, memórias revividas e viagens feitas com o coração.

A publicação, feita no Instagram, rapidamente conquistou centenas de mensagens de carinho, com muitos seguidores a elogiarem a energia positiva e o exemplo de vida de Fernanda. Afinal, como a própria disse, “muito amor” é o que melhor define este momento.

Relembre-se que a atriz viveu recentemente uma polémica relacionada com uma cirurgia íntima e Cristina Ferreira defendeu-a em direto: 

