Não jantavam fora desde que a filha nasceu. Sabe de quem falamos?

Matilde Breyner vive momentos atribulados: «Estamos a dormir na minha sogra»

Matilde Breyner e Tiago Felizardo tiveram finalmente a oportunidade de jantar fora sem a pequena Mia pela primeira vez desde que foram pais. Mas não foram sozinhos! O casal esteve acompanhado por um grupo de amigos, incluindo Carina Caldeira, Sara Prata e o noivo João Leitão, e Ana Rita Dinis, entre outros.

A atriz partilhou várias fotos do jantar no restaurante Bonança e brincou com o momento:

"O @tiago.felizardo e eu ainda não tínhamos ido jantar fora sem a Mia desde que ela nasceu. Nota-se muito? E acho que estávamos todos a precisar de desanuviar um bocadinho 😂 não nos podem dar um cantinho privado num restaurante que nós fazemos logo a festa".

O jantar no Bonança, que está em soft opening, foi memorável para Matilde, que não resistiu a destacar os pratos que provou:

"Fui para a cama a pensar naquela massa com molho de camarão e ouriço do mar, no pão de ló com sorvete de laranja e nas poucas horas que tinha para dormir. Valeu cada segundo".

Os seguidores rapidamente reagiram à partilha com entusiasmo: "Já não me ria tanto há tanto tempo 😂 love you all", "Adorei a partilha, top!!!", "Top! Fui lá Sexta. Adorei o Restaurante."

Uma noite especial para o casal e os amigos, que mostraram que um jantar fora pode ser sinónimo de muita diversão!

De relembrar que Matilde Breyner e Tiago Felizardo têm duas filhas, Zoe, a primeira filha, que faleceu aos seis meses de gestação e Mia de 1 ano.