«Não me faças isto»: Matilde Reymão é desafiada e este foi o resultado

No passado dia 20 de fevereiro, a TVI celebrou 32 anos de existência. A grande festa de aniversário aconteceu no dia 22, com um evento especial que marcou a data: a tão aguardada Gala do 32.º aniversário da TVI, no Casino Estoril. O evento reuniu algumas das figuras mais emblemáticas do canal, como Rita Pereira, José Condessa, Matilde Reymão e Ruy de Carvalho.

A repórter digital da TVI realizou uma entrevista exclusiva à protagonista do novo projeto da estação: «A Protegida». Matilde Reymão, a atriz que dá vida a Mariana, respondeu a várias perguntas que certamente vai querer conhecer.

Foi a partir desta entrevista que descobrimos que Mariana – a personagem que Matilde Reymão interpreta atualmente em «A Protegida» – foi o maior desafio da sua carreira até agora: «É diferente de tudo aquilo que fiz, tem sido mesmo muito prazeroso: uma mulher forte».

Além disso, a atriz revelou que filme representaria a sua vida, se prefere interpretar heroína ou vilã na ficção, qual a profissão que gostaria de ter se não fosse atriz e qual a música que ouve sem parar.

Ficou curioso? Descubra todas as respostas no vídeo abaixo!

Aproveite e percorra a galeria que preparamos para si e veja os looks da Gala da TVI.