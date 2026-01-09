Não vai acreditar onde Cristina Ferreira e João Monteiro estão de férias

Cristina Ferreira voltou a surpreender os seguidores ao revelar o destino escolhido para as suas férias ao lado do namorado, João Monteiro. Esta sexta-feira, 9 de janeiro, a apresentadora partilhou nas redes sociais imagens e detalhes daquela que promete ser uma viagem inesquecível: Nairobi, no Quénia.

Logo no primeiro dia, o casal viveu uma experiência marcante ao alimentar girafas, um momento que Cristina descreveu como “uma memória para a vida”. “Espertas e de língua comprida, são amigáveis e lindas”, escreveu, visivelmente encantada. A comunicadora não escondeu o impacto que África teve desde a chegada: “África tem sempre um impacto gigante em quem chega. Pelo modo de vida, pelas cores, pelos sorrisos.”

Estadia de sonho em Nairobi antes do safari

Durante a passagem por Nairobi, Cristina Ferreira e João Monteiro ficaram hospedados num dos hotéis mais emblemáticos da cidade, o Hemingways Nairobi, localizado numa zona conhecida pelo seu espírito inglês e frequentada por políticos, estrangeiros e estudantes universitários. Segundo a apresentadora, o casal teve direito a um tratamento especial, tendo sido alojado na suite presidencial, imagens que fez questão de mostrar aos seguidores.

Rumo à reserva de Ol Pejeta

Após a estadia na capital queniana, o casal seguiu viagem rumo à reserva natural de Ol Pejeta, situada a cerca de quatro horas de Nairobi. É aí que começa uma das partes mais aguardadas da viagem: o safari, com a oportunidade de observar animais no seu habitat natural.

“O encantamento de ver os animais no seu habitat natural”, destacou Cristina Ferreira, agradecendo ainda à equipa responsável pela organização da experiência, que descreveu como exemplar.

Uma viagem marcada pela natureza e pela emoção

Entre luxo, natureza selvagem e experiências únicas, esta viagem a África está a ser vivida intensamente por Cristina Ferreira e João Monteiro. As partilhas da apresentadora têm gerado enorme curiosidade e admiração entre os fãs, que acompanham de perto cada momento desta aventura africana.