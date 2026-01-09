Não vai acreditar onde Cristina Ferreira e João Monteiro estão de férias

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:02
Não vai acreditar onde Cristina Ferreira e João Monteiro estão de férias - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Cristina Ferreira voltou a surpreender os seguidores ao revelar o destino escolhido para as suas férias ao lado do namorado, João Monteiro. Esta sexta-feira, 9 de janeiro, a apresentadora partilhou nas redes sociais imagens e detalhes daquela que promete ser uma viagem inesquecível: Nairobi, no Quénia.

Logo no primeiro dia, o casal viveu uma experiência marcante ao alimentar girafas, um momento que Cristina descreveu como “uma memória para a vida”. “Espertas e de língua comprida, são amigáveis e lindas”, escreveu, visivelmente encantada. A comunicadora não escondeu o impacto que África teve desde a chegada: “África tem sempre um impacto gigante em quem chega. Pelo modo de vida, pelas cores, pelos sorrisos.”

Estadia de sonho em Nairobi antes do safari

Durante a passagem por Nairobi, Cristina Ferreira e João Monteiro ficaram hospedados num dos hotéis mais emblemáticos da cidade, o Hemingways Nairobi, localizado numa zona conhecida pelo seu espírito inglês e frequentada por políticos, estrangeiros e estudantes universitários. Segundo a apresentadora, o casal teve direito a um tratamento especial, tendo sido alojado na suite presidencial, imagens que fez questão de mostrar aos seguidores.

Rumo à reserva de Ol Pejeta

Após a estadia na capital queniana, o casal seguiu viagem rumo à reserva natural de Ol Pejeta, situada a cerca de quatro horas de Nairobi. É aí que começa uma das partes mais aguardadas da viagem: o safari, com a oportunidade de observar animais no seu habitat natural.

“O encantamento de ver os animais no seu habitat natural”, destacou Cristina Ferreira, agradecendo ainda à equipa responsável pela organização da experiência, que descreveu como exemplar.

Uma viagem marcada pela natureza e pela emoção

Entre luxo, natureza selvagem e experiências únicas, esta viagem a África está a ser vivida intensamente por Cristina Ferreira e João Monteiro. As partilhas da apresentadora têm gerado enorme curiosidade e admiração entre os fãs, que acompanham de perto cada momento desta aventura africana.

Mais Fotos

Vem aí em «Amor à Prova»: Convite de Cris deixa Bruno incrédulo e temer o pior

Amor à Prova
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Flor tem uma nova visão e lembra-se da queda do cruzeiro

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Caio sugere a Maria de Fátima que incrimine Flor pelo desaparecimento de Manuel

Terra Forte
Ontem

Exclusivo «Amor à Prova»: Novo trabalho de Ana deixa o pai atónito

Amor à Prova
qua, 7 jan

Vem aí em «Terra Forte»: Cena humilhante! Moreira de joelhos perante Maria de Fátima

Terra Forte
qua, 7 jan

Vem aí em «Amor à Prova»: Eis os resultados dos testes de paternidade de Cris e Bruno

Amor à Prova
ter, 6 jan
Mais Mais Fotos

Mais Vistos

Não vai acreditar onde Cristina Ferreira e João Monteiro estão de férias

Hoje
1

«Vítima de um aneurisma »: Ator de Morangos com Açúcar vive a fase mais difícil da sua vida

qua, 7 jan
2

Ricardo Sá

qua, 7 jan
3

Morreu uma atriz muito acarinhada do público português

Hoje
4

Vem aí em «Amor à Prova»: O momento em que Cris e Nico se conhecem

Amor à Prova
Hoje
5

Elisa Lisboa

Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: O momento em que Cris e Nico se conhecem

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Flor fica em choque com revelação íntima de Sammy

Terra Forte
Hoje

Morreu uma atriz muito acarinhada do público português

Hoje

Não vai acreditar onde Cristina Ferreira e João Monteiro estão de férias

Hoje

“A chorar a ver isto”: Marta Melro vive momento de fragilidade e deixa confissão

Hoje

Exclusivo «A Protegida»: Aruna faz um altar, mas Virgílio destrói tudo

A Protegida
sex, 2 jan
FORA DO ECRÃ

“A chorar a ver isto”: Marta Melro vive momento de fragilidade e deixa confissão

Hoje

Morreu uma atriz muito acarinhada do público português

Hoje

O que não viu na televisão: Filho de Maria Botelho Moniz vive experiência mágica nos bastidores

Ontem

«Um período complicado»: Carlos Areia revela detalhes da sua recuperação e envia recado importante a todos

Ontem

Fernando Daniel conquista o sonho de muitos artistas portugueses: «Muito feliz»

Amor à Prova
Ontem

“Sigo viagem agora”: Jessica Athayde faz revelação sobre o futuro e deixa imagens emocionantes

Ontem
Mais Fora do Ecrã