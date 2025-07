Nas férias, família de Matilde Breyner adota 'medidas' para passarem mais tempo a conviver. E há uma coisa proibida

Férias em família numerosa: Matilde Breyner está a passar uns dias em Melides rodeada por avós, primos, filhos e tios, num verdadeiro encontro multigeracional.

Declaração emotiva: A atriz partilhou uma mensagem tocante dedicada ao companheiro, Tiago Felizardo, e à filha Mia — "uma extensão de mim".

Desligar para aproveitar: Um dos dias será passado sem telemóveis, para viver o momento e registar com mais calma os rostos e momentos desta escapadinha especial.

Matilde Breyner está a aproveitar uns dias de descanso em Melides, na companhia da família alargada. A atriz partilhou nas redes sociais alguns registos das férias e descreveu o ambiente como caótico, mas pleno de amor, destacando a presença do companheiro, Tiago Felizardo, e da filha, Mia, a quem dedicou palavras muito especiais.

Veja aqui um momento ternurento da família:

"Estamos na semana de férias com os avós, netos, filhos, tios, primos e quem mais se quiser juntar. Sei que estas fotografias não refletem o que se passa nesta casa, mas amanhã é o dia sem telemóveis, e vou ter mais tempo para fotografar os restantes membros da família com a máquina. Até lá, aguentem comigo. E com a Mia. E com o Tiago. Que, no fundo, são uma extensão de mim. Fui 💙", escreveu Matilde Breyner na legenda de uma publicação feita esta semana no Instagram.

A atriz revelou que está de “coração cheio”, apesar da correria típica de umas férias em família numerosa, e anunciou ainda que um dos dias será dedicado ao “desligar digital”, permitindo-lhe registar mais momentos com a câmara fotográfica.

As imagens partilhadas geraram uma onda de carinho por parte dos fãs, com centenas de comentários e elogios: «Amo todassss ❤️❤️», «Primeira foto. Olha, a Julia Roberts na Comporta! Juro», «Bem-vindos a Melides ❤️» e «E esse vestido branco?» são apenas alguns dos exemplos deixados na caixa de comentários.

Com o cenário idílico de Melides como pano de fundo, Matilde Breyner mostra-se em sintonia com a natureza, com os seus e com um verão vivido ao ritmo da família.

Veja também:

A despedida de solteira de Rosa Bela foi de arromba e contou com cara bem conhecidas - Novelas - TVI