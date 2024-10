Nasceu nos Estados Unidos da América e foi viver para o Brasil com 4 anos. Quem é?

Christine Fernandes, de 56 anos, é uma atriz brasileira, que dá vida a Francisca Silva/ Regina Castelli na nova novela da TVI: «Cacau».

A atriz nasceu em Chicago, nos Estados Unidos. Mas, aos 4 anos foi viver para a cidade carioca, Rio de Janeiro, no Brasil. Tendo por isso dupla-nacionalidade.

Para além de atriz, é também modelo e apresentadora. A artista estreou-se em televisão em 1995, na novela 'Quatro por Quatro', aos 26 anos.

A atriz integrou vários projetos brasileiros, entre eles: Aurélia Lemos Camargo em "Essas Mulheres", "Páginas da Vida", dando vida a Simone Bueno E "Orgulho e Paixão", dando vida a Josephine Tibúrcio, entre muitos outros.

Em 1994, casou com o ator brasileiro Marcelo Serrado, com quem ficou casada até 1999. No ano 2000 casou-se com o ator Floriano Peixoto, com quem tem um filho, Pedro, de 20 anos.

De recordar, que a personagem da atriz na novela portuguesa «Cacau» é uma mulher sedenta de vingança: