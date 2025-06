Nem parece o mesmo! Oito anos depois, AGIR surge irreconhecível

O tempo passa, mas parece estar a jogar a favor de AGIR e do grupo de amigos mais próximo. Catarina Gama, mulher do artista, partilhou nas redes sociais uma publicação que rapidamente se tornou viral, ao mostrar como o cantor mudou — e muito! — nos últimos oito anos.

Na publicação, Catarina revelou duas fotografias lado a lado, uma tirada em 2017 e outra em 2025, onde aparecem os quatro amigos: AGIR, Catarina Gama, Mel Jordão e Diogo Piçarra. A transformação física de AGIR surpreendeu os fãs, com muitos a comentar que está “irreconhecível”.

Na legenda, Catarina escreveu com humor:

«2025 VS 2017

Sinto que estamos mais hotties, e vocês? 🫠»

Mel Jordão respondeu: «Eu disse e acertei, que o teu próximo post ia ser com a tua irmã 😂 temos 99 problemas, mas nenhum deles é sermos sem sal» e Diogo Piçarra reagiu com um emoji de coração, mostrando o carinho pelo momento e pela amizade que os une.

Helena Isabel, a atriz e mãe de AGIR, comentou: «Demais!». Os seguidores também não ficaram indiferentes às imagens: «São como o vinho, cada vez melhores ❤️», «Lindos!», e «Estão mesmo!» foram apenas alguns dos comentários que encheram a caixa de mensagens.

O antes e depois impressiona, mas uma coisa é certa: o grupo continua unido e a espalhar boa energia, agora com um look mais maduro, elegante… e, segundo os próprios, “mais hotties” do que nunca.

