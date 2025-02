Nem tudo são vestidos! Catarina Nifo, da novela «A Protegida», surpreende na red carpet

No passado dia 20 de fevereiro, a TVI celebrou 32 anos de existência. A grande festa de aniversário aconteceu no dia 22, com um evento especial que marcou a data: a tão aguardada Gala do 32.º aniversário da TVI, no Casino Estoril.

O evento reuniu algumas das figuras mais emblemáticas do canal, como Rita Pereira, José Condessa, Matilde Reymão e Ruy de Carvalho. Como seria de esperar, os looks que passaram pela passadeira vermelha deram que falar. Glamour, elegância, irreverência e ousadia foram os grandes protagonistas desta noite especial.

Contudo, no que toca às personalidades femininas, a gala não foi feita apenas de vestidos! Catarina Nifo decidiu sair da caixa e arriscar com um visual ousado e fora do comum. A atriz deslumbrou com um conjunto encarnado brilhante, composto por calças e blazer, que combinou com uma camisa branca e uma gravata preta. O look foi complementado com uma maquilhagem simples e um cabelo solto, mas perfeitamente arranjado.

O resultado? Uma escolha certeira que lhe assentou na perfeição! Catarina Nifo está de parabéns pelo arrojo e elegância na passadeira vermelha.

📸 Percorra a galeria que preparámos para si e descubra os looks desta noite especial!

Veja também: