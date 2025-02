Ninguém tirou os olhos de Kelly Bailey nesta gala! E há uma razão para isso

Os fãs de Kelly Bailey já estão habituados a serem surpreendidos pelas escolhas magníficas da atriz no que toca a looks para galas e festas.

Mas há um look que ninguém esquece: o que usou na Gala de aniversário da TVI, em 2022.

A artista surgiu com um vestido vermelho (muito vistoso), decotado e com detalhes em mostrava parte da barriga e com uma racha nas pernas. Este vestido era muito elegante, sensual e Kelly Bailey fez furor na passadeira vermelha.

Por outro lado, na gala de aniversário da TVI em 2024, a atriz voltou a arrasar com um vestido completamente diferente, mas lindo de morrer. Preto, brilhante e com um grande decote nas costas, a atriz brilhou, mais uma vez.

Mas, poderíamos falar de muitas outras escolhas de Kelly. Aproveite para ver a galeria em cima e descubra outras escolhas da atriz para estas e outras ocasiões.

