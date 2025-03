No Dia do Pai, Rita Pereira declara-se a Guillaume Lalung e emociona a internet

No dia 19 de março de 2025, celebra-se o Dia do Pai e, como é habitual, as redes sociais encheram-se de homenagens aos verdadeiros heróis da família.

Rita Pereira não foi exceção! A atriz recorreu à sua conta de Instagram para prestar uma sentida homenagem ao companheiro e pai dos seus dois filhos, Lonô e Lowê.

A acompanhar várias imagens de Guillaume Lalung e dos filhos, Rita escreveu palavras emocionantes dedicadas ao seu parceiro de vida:

«Hoje é sobre ele. O homem que eu escolhi para ser meu companheiro e tive a sorte de ser um pai EXTRAORDINÁRIO. Tive a sorte sim, porque por mais que achemos que aquela pessoa possa ser um bom pai para os nossos filhos, nunca temos a certeza, até presenciarmos.

Que pai incrível, que pai presente, que pai atento, preocupado, engraçado, divertido, sensível, afetuoso, paciente, disciplinado, motivador, protetor, que pai do caraças!!!! Que sorte que eu tenho.

I really admire and respect you as a father and it’s a pleasure watching you being it. You’re the best.»

Uma homenagem repleta de carinho e reconhecimento, que rapidamente conquistou os seguidores da atriz.

Veja a partilha, aqui:

