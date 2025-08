Noivo de Maria Botelho Moniz leva o filho a um lugar marcante: «Foi especial vê-lo chegar»

Este fim de semana foi especial para Pedro Bianchi Prata, 50 anos, e não apenas pelo trabalho. O piloto e companheiro de Maria Botelho Moniz, 41 anos, partilhou um momento cheio de emoção e cumplicidade no Instagram do filho Vicente. Pode ver-se o menino num conjunto de fotografias na piscina e fora dela, num cenário que guarda muitas das suas memórias de infância.

«Viemos para o Norte passar o fim de semana», começou por escrever. Entre treinos no Off-Road Center, em Marco de Canaveses, e reencontros familiares, o que mais tocou os seguidores foi a partilha sincera e nostálgica do piloto: «Foi lá que cresci, passei as férias, aprendi a andar de moto e vivi momentos únicos da minha infância.»

Agora é Vicente quem começa a construir memórias nesse mesmo lugar. «Hoje foi especial vê-lo chegar, encontrar a Vovó Nini e a Tia Catarina, brincar no jardim e mergulhar na piscina onde eu passava tantas horas», partilhou, com ternura. O momento ganhou ainda mais significado com uma primeira vez inesquecível: «Foi a primeira vez que experimentou braçadeiras e nadou sozinho!»

Nos comentários, a emoção continuou. Maria Botelho Moniz, apresentadora da TVI e mãe de Vicente, não resistiu a deixar um comentário: «Tenho saudadessss 😍». A cumplicidade da família tocou também os seguidores. Uma seguidora comentou: «Tenho sempre a sensação que é a criança mais feliz do Instagram 😍». Outra acrescentou: «O Vicente está a ter uma linda infância. Vocês são pais maravilhosos e o Vicente é uma fofura ❤️».

A ligação entre gerações, os lugares com história e o crescimento dos filhos transformam momentos simples em recordações eternas. «É incrível ver o Vicente crescer e poder partilhar com ele um lugar que faz parte da minha história», escreveu Bianchi. E, com isso, partilhou com os seguidores não apenas uma fotografia… mas um pedaço do seu coração.

Vicente, que nasceu em novembro de 2023, é o primeiro filho do casal e tem sido uma presença adorada nas redes sociais dos pais. Ambos têm partilhado, com naturalidade e sem excessos, pequenos grandes momentos que celebram o amor, a descoberta e o privilégio de crescer rodeado de afeto.