Nos anos 80, foi considerada uma das mulheres mais bonitas e com personalidade de Portugal. Veja como ela mudou

Helena Isabel da Cunha Vaz Cardoso Laureano, mais conhecida por Helena Isabel Laureano, nasceu em Sesimbra, a 4 de Outubro de 1967, e é uma ex-modelo e atriz portuguesa. A sua trajetória pública começou no universo dos concursos de beleza, um mundo que lhe abriu portas para uma carreira de sucesso nas áreas da moda e da representação.

Em 1988, Helena Isabel destacou-se no concurso Miss Portugal, onde foi eleita Dama de Honor, acumulando ainda os títulos de Miss Fotogenia e Miss Simpatia. O seu carisma, elegância e presença em palco valeram-lhe o convite para representar Portugal no concurso Miss World, onde voltou a brilhar ao conquistar o prestigiado título de Miss Personalidade (Miss Personality). Este reconhecimento internacional consolidou a sua imagem como uma das figuras mais graciosas e cativantes do panorama nacional da época.

O sucesso no mundo da beleza foi o ponto de partida para uma nova etapa. Helena Isabel Laureano iniciou a sua carreira como modelo, participando em campanhas e desfiles de moda que evidenciaram a sua versatilidade e profissionalismo. Contudo, foi na interpretação que encontrou a sua verdadeira vocação. Com naturalidade e talento, passou do universo da passarela para o pequeno ecrã, conquistando o público com o seu desempenho sólido e carismático.

Os seus papéis em produções televisivas de grande audiência, como “Fascínios”, “Ilha dos Amores”, “Flor do Mar” e “Mar de Paixão”, todas transmitidas pela TVI, consolidaram a sua reputação como uma das atrizes mais reconhecidas da sua geração. Em 2013, Helena Isabel regressou aos ecrãs com a novela “Belmonte”, onde interpretou Anabela Milheiro, uma professora do ensino secundário — papel que demonstrou, mais uma vez, a sua capacidade de dar profundidade e humanidade às personagens que encarna.

Ora reveja uma das cenas mais emotivas da atriz na novela «Ilha dos amores».

Ao longo da sua carreira, Helena Isabel Laureano soube reinventar-se, mantendo-se sempre fiel a uma postura de elegância, dedicação e autenticidade. Do brilho das coroas de beleza às luzes intensas dos estúdios de televisão, o seu percurso é o reflexo de uma mulher determinada, talentosa e admirada, que transformou o título de Miss num ponto de partida para uma carreira artística de mérito e reconhecimento.

Na vida real, tal como nas novelas em que participou, como por exemplo na novela «Ilha dos Amores» foi vítima de violência doméstica, uma experiência dolorosa que marcou profundamente o seu percurso pessoal e artístico. Na ficção, interpretou personagens que viveram situações de abuso e sofrimento.

