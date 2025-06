Noutro continente, Rita Pereira mostra-se rendida à paisagem: «Das mais lindas do mundo»

Aos 43 anos, Rita Pereira deixa-nos entrar em momento privado e mostra corpo de sonho

Rita Pereira voltou a apaixonar-se por um lugar especial. Desta vez, foi Inhambane, em Moçambique, que conquistou o coração da atriz — e os registos partilhados nas redes sociais não deixam dúvidas: a beleza natural e a energia do local são arrebatadoras.

Na descrição da publicação, Rita recordou a última vez que esteve no país africano: «A última vez que estive em Moçambique foi em 2013, em trabalho, e confesso que foi um país ao qual sempre quis voltar. A energia deste país é muito especial e a beleza natural, das mais lindas do mundo».

Desta vez, a viagem teve um propósito muito especial: «Voltei agora para vir ao casamento de um grande amigo. E a sorte que eu tenho de ter sido convidada para viver uns dias neste paraíso que é Inhambane. Já quero voltar e ainda agora cheguei 🤎».

As imagens captadas são verdadeiramente inspiradoras. Em biquíni, de sorriso no rosto e com o mar cristalino como pano de fundo, Rita, aos 43 anos, mostra-se em excelente forma física, deixando os seguidores rendidos à sua naturalidade e carisma. A atriz surge também em momentos mais descontraídos, rodeada por paisagens tropicais, areia branca e uma luz dourada que só o continente africano sabe oferecer.

Os comentários não se fizeram esperar: «Lindo o país onde nasci. Estive há dois meses e sinto vontade de voltar ❤️», «Essa cor de cabelo fica-te um arraso 🔥🔥 e esse tom de pele... linda ❤️», «Que lindo este amor por África. Que forma simples de nos apaixonarmos por ela. Mil beijinhos, Ritinha, para essa estadia 😍👏❤️», «A terra mais bonita do mundo 💙🧡», «Inhambane e Vilankulo, lugar de férias em família!», «Vasco da Gama quando chegou chamou Inhambane ‘Terra da boa gente’ @hyndia ♥️».

Com a sua habitual autenticidade e ligação às emoções, Rita Pereira partilhou mais do que imagens: transmitiu a magia de um lugar onde a natureza, a cultura e o coração batem mais forte. E para muitos, ficou a vontade de seguir-lhe os passos... rumo a Moçambique.

