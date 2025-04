Nova moda? Este é o penteado da filha de Rita Pereira que está a viralizar nas redes sociais

Rita Pereira voltou a derreter os corações dos seus seguidores ao partilhar uma nova fotografia da filha, Lowê.

Na imagem, a bebé surge sentada, encostada a uma almofada, com um look irresistível: um babygrow bege com estampado de limões que realça ainda mais a sua doçura.

O que mais chamou a atenção dos fãs foram os quatro tótós pendurados na cabeça da pequena Lowê, um penteado divertido e cheio de ternura. Além disso, a bebé segura delicadamente umas flores amarelas, tornando o registo ainda mais encantador.

De recordar que Rita Pereira tem 42 anos e é mãe de Lonô, de 6 anos, e Lowê, de apenas 4 meses, fruto da relação da artista com Guillaume Lalung.

Percorra a galeria que preparamos para si e veja mais fotos da atriz.

Veja também: