O "achado" de 30€ na Amazon com mais de 400 avaliações para proteger o seu animal do calor extremo

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Para ajudar os animais de estimação a enfrentar o desconforto das altas temperaturas no verão, o tapete auto-refrigerante da Veddelholzer tornou-se um sucesso de vendas na Amazon, destacando-se como uma escolha segura apoiada por uma classificação média de 4 estrelas em mais de 400 opiniões. O dispositivo funciona de forma totalmente autónoma através de um gel interior não tóxico que ativa o efeito refrescante com o próprio peso do animal, dispensando o uso de água, eletricidade ou refrigeração prévia. Feito com um tecido extra grosso e resistente a arranhões, o tapete é altamente elogiado pelos compradores na plataforma devido à sua grande qualidade de construção, facilidade de arrumação e eficácia a garantir o alívio imediato de cães e gatos em casa ou em viagens.