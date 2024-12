O adeus de José Condessa à novela «Cacau»: «Olhando agora para trás sei que me curou»

No passado sábado, 30 de novembro de 2024, foi emitido o último episódio de «Cacau», depois de 10 meses a fazer companhia aos telespetadores.

Dias depois de ter terminado, José Condessa, o protagonista que deu vida a Tiago, fez uma reflexão sobre este projeto: «Já todos sabemos que não gosto de despedidas nem de dizer adeus. Mais difícil ainda se torna quando as coisas continuam a viver em mim. Esta novela foi de dentro aquilo que todos viram de fora, uma família. Uma união por vezes improvável de vários factores que fizeram desta novela um sucesso gigante desde o primeiro dia».

«O Tiago, a novela e todos o que fizeram parte dela, apareceram numa altura em que eu precisava muito deles. O Sol que nos iluminou a todos ao longo de tantos meses, iluminou-me também e, olhando agora para trás sei que me curou», revelou.

Por fim, o ator deixou agradecimentos muito especiais: «A todos os que diariamente nos acompanharam, que todos os dias mandaram mensagem, sonharam e sofreram connosco: o meu obrigado. Isto só faz sentido convosco. O Tiago viverá feliz algures sempre ao lado da sua Cacau e do mar.

“O que o cacau juntou ninguém irá separar”. Obrigado @tvioficial e @plural e a toda a equipa/ família com quem vivi e abracei tantos meses. Guardo-vos sempre no coração».

Recorde-se que pode ver todos os episódios de «Cacau» em TVI Player.