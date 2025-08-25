O antes e depois de Sofia Arruda: Veja como a atriz mudou desde o "Super Pai"

De menina doce a mulher feita, Sofia Arruda cresceu diante dos olhos dos portugueses. A atriz estreou-se em televisão ainda em criança, conquistando o público na série de sucesso “Super Pai”, onde deu vida à pequena Catarina Valente. Desde então, nunca mais deixou de marcar presença no ecrã.

Ao longo dos anos, integrou várias produções da TVI, como Ana e os Sete, Inspector Max e Morangos com Açúcar, tornando-se num dos rostos mais acarinhados da ficção nacional.

Hoje, para além de atriz, Sofia é também influenciadora digital, esposa de David Amaro e mãe do pequeno Xavier, partilhando com os seguidores os desafios e alegrias da vida familiar.

A galeria mostra esse percurso em imagens: da criança talentosa que encantou em Super Pai à mulher adulta, profissional e mãe que continua a conquistar gerações com autenticidade e simpatia.