O aspirador 6 em 1 que limpa até líquidos e custa menos do que imagina

Este aspirador profissional de pó e líquidos combina potência de 1400 W, sucção de 22 kPa e um conjunto de acessórios que permitem limpar pisos, vidros, estofos, tapetes, pó, líquidos e até pêlos de animais. Com depósito de 4 litros para água limpa e 20 litros para água suja, garante maior autonomia, enquanto o filtro HEPA devolve o ar mais puro, ideal para quem sofre de alergias. O raio de ação superior a 7 metros e o pulverizador de pressão facilitam a mobilidade e a remoção de manchas em profundidade. Tudo isto por menos de 100 euros, um valor raro para um equipamento 6 em 1 com desempenho de nível profissional.

