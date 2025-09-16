O aspirador da Amazon que rivaliza com um Dyson e custa uma fração do preço

  • Hoje às 12:23
Este artigo pode conter links afiliados*

O SMOTURE VAC01 é um aspirador sem fios que combina potência, versatilidade e praticidade, oferecendo resultados muito semelhantes aos modelos Dyson, mas a um preço significativamente mais baixo. Com 50KPA de sucção, motor de 600W e até 65 minutos de autonomia, inclui funcionalidades como bateria removível, iluminação LED, escova que previne o enrolar de pelos e filtro HEPA. Os utilizadores destacam a facilidade de utilização, a eficiência na remoção de pó e pelos de animais e a possibilidade de carregar a bateria separadamente, sem necessidade de fixar a base à parede. As avaliações confirmam a sua popularidade, reforçando que este aspirador é uma alternativa de qualidade, económica e prática para manter a casa limpa sem esforço.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

