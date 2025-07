O aspirador potente e acessível que desafia o Dyson

Este artigo pode conter links afiliados*

O aspirador sem fios Anyson oferece potência de sucção de 45 KPa, bateria com até 70 minutos de uso e um sistema de filtração de 8 etapas que captura 99,99% das partículas. Equipado com escova anti-emaranhamento, cabeça LED giratória e tubo flexível, facilita a limpeza em zonas difíceis. Compatível com um design ergonómico e funcionalidades inteligentes, este modelo é uma alternativa económica que muitos comparam favoravelmente ao Dyson, destacando a sua eficiência e facilidade de uso, tudo por um preço bem mais acessível.

