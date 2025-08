O aspirador sem fios que está a fazer sucesso entre quem tem animais

Este artigo pode conter links afiliados*

Encontrar um aspirador que combine leveza, potência e versatilidade não é tarefa simples, mas o VersLife S6PRO tem-se destacado como uma solução prática e eficaz para o dia a dia — especialmente em casas com animais de estimação. Sem fios e com um design compacto, é fácil de transportar entre divisões e traz acessórios pensados para diferentes superfícies e situações, incluindo colchões, pavimentos duros e zonas de difícil acesso. Com uma força de sucção de 30 kPa, limpa sem esforço migalhas, cabelos e até o pó mais fino, enquanto a escova principal, equipada com sistema anti-emaranhados, evita que cabelos fiquem presos — um detalhe que poupa tempo e frustração. A cabeça do aspirador roda até 180 graus e o peso leve permite usá-lo com uma só mão, o que facilita ao aspirar debaixo de móveis ou alcançar prateleiras altas. Com uma autonomia que pode ultrapassar os 30 minutos anunciados, tem sido bem recebido por quem o experimenta, com avaliações que destacam a sua performance, manobrabilidade e facilidade de uso. Atualmente, está disponível por 79€, com uma média de 4.4 estrelas e mais de 1000 compras só no mês passado — números que confirmam a sua popularidade crescente.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.