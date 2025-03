O beijo apaixonado de Rita Pereira e Guillaume Lalung que deixou a internet ao rubro

Este é o vídeo de Guillaume Lalung com Rita Pereira que ficou viral

Foi no passado dia 13 de março que Rita Pereira celebrou 43 anos. Para assinalar a data, a atriz viajou até Cabo Verde, mais precisamente à Ilha do Sal, onde comemorou o aniversário ao lado do companheiro, Guillaume Lalung.

O casal desfrutou de dias de sol, descontração e romance. Já de regresso a Portugal, chegou a vez de celebrar com os amigos. A festa teve lugar no Lust in Rio, em Lisboa, e contou com a presença de várias figuras públicas, como Marta Melro, Luís Borges e Raquel Strada, entre outros.

A noite foi marcada por muita animação, sorrisos e momentos especiais. Entre as várias partilhas feitas pela atriz, um registo destacou-se: um beijo apaixonado entre Rita Pereira e Guillaume Lalung, mostrando que o casal está mais cúmplice do que nunca!

Veja aqui o vídeo do beijo ardente entre os dois:

