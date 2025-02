O cão desta jovem atriz é tão fofo que merece uma conta de Instagram. Concorda?

Simba é, sem dúvida, um dos cães mais adorados das redes sociais! O pequeno e encantador companheiro de quatro patas de Kika Cerqueira Gomes e do piloto de Fórmula 1 Pierre Gasly tem conquistado os seguidores sempre que surge nas publicações do casal.

Recentemente, Kika Cerqueira Gomes recorreu ao Instagram para partilhar várias fotos dos últimos dias, mas a verdadeira estrela da publicação foi Simba! Os seguidores rapidamente se renderam ao adorável cão e inundaram a caixa de comentários com elogios. Entre as mensagens deixadas, destacam-se: «We are all here for Simba», «O simba é tão fofo», «Que amor o Simba!», «Simba is the cutest», «Love Love Love simba».

Veja a partilha completa, aqui:

De recordar que foi em julho de 2024, que Francisca Cerqueira Gomes, de 22 anos, e Pierre Gasly, de 29 anos, usaram as redes sociais para revelar o novo membro da família.

O casal tem um cãozinho de estimação, o Simba:

No Instagram, pode ler-se: «Living in Simba’s world! New member of the fam», que significa «Vivendo no mundo do Simba! Novo membro da família».

Recorde-se que Francisca e Pierre, piloto de Fórmula 1 assumiram a relação há quase dois anos, após vários rumores no verão de 2022.

