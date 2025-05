O decote ousado de Matilde Breyner roubou todas as atenções. Mas, reparou neste detalhe?

Inesperadamente, Matilde Breyner toma decisão de impulso: «Decidi ir...»

No passado dia 14 de maio, Matilde Breyner marcou presença num evento exclusivo da marca Cartier e arrasou na hora de escolher o look: arrojado e elegante perfeito para esta ocasião.

A atriz partilhou várias fotografias nas redes sociais, revelando todos os detalhes do visual escolhido — e a reação dos fãs foi imediata. Matilde Breyner surgiu com um conjunto sofisticado de calças e blazer, com um padrão geométrico de quadros e riscas em tons de castanho e cinzento. O blazer, fechado apenas com um botão na zona do umbigo, criava um decote profundo e ousado, que realçava a silhueta da atriz com muita classe.

Mas, entre tantos elementos de destaque, houve um pormenor que brilhou (literalmente): o colar luxuoso e cintilante, que acrescentava um toque de glamour e requinte ao visual. A escolha foi certeira — discreta, mas impactante —, complementando na perfeição o conjunto moderno e elegante.

Na descrição da publicação, a atriz escreveu com emoção e nostalgia: «Ontem à noite fui jantar com a @cartier no mesmo sítio onde antigamente costumava ir ver os patos. Foi bom voltar ✨».

A atriz fez ainda questão de agradecer à equipa responsável pelo look de sonho, destacando o styling de @filipecarrico_styling, o fato da marca @acnestudios, as joias selecionadas por @saldanha_joalheiros, a maquilhagem assinada por @raquelestevens para @sisleyparisofficial, o cabelo a cargo de @eestebam para @lorealpro, a fotografia de @mafaldasantoscruz e a produção assegurada pela equipa da @luvin.pt.

Os elogios não tardaram a chegar nos comentários da publicação: «Linda!! Adoro o look!!😍», «Foi tão bom trabalhar contigo, lindona ❤️», «Sem palavras 🔥 Estás linda, linda, linda!! Tenho a certeza que até os patos te vieram ver ❤️», «Tão linda 🔥», «Elegância».

Com este look, Matilde Breyner volta a mostrar que tem uma presença única e um estilo irrepreensível — e que, seja no palco, no ecrã ou num evento de luxo, sabe sempre como brilhar com autenticidade e elegância.

