«O dia em que tudo se alinhou»: D'ZRT podem regressar aos palcos?

O cantor e ator, Paulo Vintém tem vindo a partilhar várias memórias dos D’ZRT, o grupo que marcou uma geração e que nasceu na série juvenil “Morangos com Açúcar”. O projeto tornou-se um verdadeiro fenómeno em Portugal e continua, anos depois, a despertar emoção entre os fãs.

Entre as recordações mais recentes, o artista destacou os concertos realizados em 2025, onde os elementos voltaram a subir juntos ao palco, revivendo a energia e o entusiasmo que sempre caracterizaram o grupo. Para Vintém, os D’ZRT representam muito mais do que um projeto musical, foram decisivos na sua vida, marcando profundamente o seu percurso pessoal e profissional.

O cantor relembra ainda a intensidade com que o sucesso foi vivido na altura, numa fase em que tudo parecia acontecer a grande velocidade e com enorme impacto junto do público. Essa ligação permanece viva, como ficou evidente numa recente partilha nas redes sociais.

No Instagram, Paulo Vintém escreveu: «Voltei lá atrás para recordar o dia em que tudo se alinhou e aquela sala se transformou numa máquina do tempo.», numa clara referência ao ambiente vivido nos concertos e à nostalgia que esses momentos continuam a provocar.

A reação dos fãs foi imediata e carregada de emoção. Entre os muitos comentários, destacam-se muitos pedidos de regresso da banda: «já podemos voltar?», «Saudades de subir a palco com vocês!!», escreveu Cifrão, além de «Bora malta!! Fazem falta!», «voltem», «Foi mágico», «Saudades!! Queremos mais» e ainda «QUEREMOS OS D'ZRT EM 2026» e «Dzrt queremos o regresso».

Estas reações demonstram que, mesmo após tantos anos, o legado dos D’ZRT continua bem vivo no coração dos fãs, que não escondem o desejo de voltar a ver o grupo reunido em palco.

Relembre-se deste momento emocionante onde Cifrão recorda o falecido amigo Angélico Vieira: