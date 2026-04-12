Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

«O dia em que tudo se alinhou»: D'ZRT podem regressar aos palcos?

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 9min
«O dia em que tudo se alinhou»: D'ZRT podem regressar aos palcos? - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

O cantor e ator, Paulo Vintém tem vindo a partilhar várias memórias dos D’ZRT, o grupo que marcou uma geração e que nasceu na série juvenil “Morangos com Açúcar”. O projeto tornou-se um verdadeiro fenómeno em Portugal e continua, anos depois, a despertar emoção entre os fãs.

Entre as recordações mais recentes, o artista destacou os concertos realizados em 2025, onde os elementos voltaram a subir juntos ao palco, revivendo a energia e o entusiasmo que sempre caracterizaram o grupo. Para Vintém, os D’ZRT representam muito mais do que um projeto musical, foram decisivos na sua vida, marcando profundamente o seu percurso pessoal e profissional.

O cantor relembra ainda a intensidade com que o sucesso foi vivido na altura, numa fase em que tudo parecia acontecer a grande velocidade e com enorme impacto junto do público. Essa ligação permanece viva, como ficou evidente numa recente partilha nas redes sociais.

No Instagram, Paulo Vintém escreveu: «Voltei lá atrás para recordar o dia em que tudo se alinhou e aquela sala se transformou numa máquina do tempo.», numa clara referência ao ambiente vivido nos concertos e à nostalgia que esses momentos continuam a provocar.

Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

A reação dos fãs foi imediata e carregada de emoção. Entre os muitos comentários, destacam-se muitos pedidos de regresso da banda: «já podemos voltar?», «Saudades de subir a palco com vocês!!», escreveu Cifrão, além de «Bora malta!! Fazem falta!», «voltem», «Foi mágico», «Saudades!! Queremos mais» e ainda «QUEREMOS OS D'ZRT EM 2026» e «Dzrt queremos o regresso».

Estas reações demonstram que, mesmo após tantos anos, o legado dos D’ZRT continua bem vivo no coração dos fãs, que não escondem o desejo de voltar a ver o grupo reunido em palco.

Relembre-se deste momento emocionante onde Cifrão recorda o falecido amigo Angélico Vieira: 

Mais Fotos

Exclusivo «Terra Forte»: Manuel é assassinado?

Terra Forte
Hoje

Exclusivo «Amor à Prova»: David procura Verónica, a mulher que pode contar o que Afonso esconde

Amor à Prova
Hoje

«A desligar do mundo»: Longe de Portugal, Sara Prata vive dias de sonho em família

Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Laura recebe uma 'prenda' assustadora de Clarice

A Protegida
qui, 9 abr

Exclusivo «Amor à Prova»: Cris e Alice visitam o orfanato à procura de informações sobre a mãe biológica de Nico

Amor à Prova
ter, 7 abr

Exclusivo «Amor à Prova»: Luz regressa do Japão e entra em confronto com Vítor

Amor à Prova
seg, 6 abr
Mais Mais Fotos

Mais Vistos

Marisa Cruz arranca suspiros no mar: «Linda e muito sensual»

Queridos Papás
2 mai 2024
1

A dias de ser mãe, as fotografias desta atriz estão somar milhares de reações

sex, 10 abr
2

Atriz famosa anuncia separação e deixa fãs em choque: «Chegou ao fim»

sex, 10 abr
3

Entre na festa de aniversario dos filhos da Ines Aires Pereira. Eis o detalhe que chamou à atenção

seg, 30 mar
4

«Casei com o homem da minha vida»: atriz da TVI vive o seu conto de fadas

31 jul 2025
5

Marisa Cruz prepara-se para mudar e submete-se a tratamento: “Seguimos juntas”

Queridos Papás
sex, 10 abr
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Rufino 'dá com a língua nos dentes' sobre o passado monstruoso de Maria de Fátima

Terra Forte
sex, 10 abr

Vem aí em «Amor à Prova»: Alice ganha coragem para assumir a Tomás o que sente por Cris?

Amor à Prova
sex, 10 abr

A dias de ser mãe, as fotografias desta atriz estão somar milhares de reações

sex, 10 abr

Atriz famosa anuncia separação e deixa fãs em choque: «Chegou ao fim»

sex, 10 abr

«Não está a ser um ano fácil»: Inês Herédia expõe luta pessoal e recebe onda de apoio

sex, 10 abr

Vem aí em «A Protegida»: Mariana e JD juntam-se em projeto emocionante

A Protegida
sex, 10 abr
FORA DO ECRÃ

Joana Alvarenga, Renata de «Morangos com Açúcar», tem nova vida fora de Portugal e mostra a realidade

Hoje

Marisa Cruz prepara-se para mudar e submete-se a tratamento: “Seguimos juntas”

Queridos Papás
sex, 10 abr

«Não está a ser um ano fácil»: Inês Herédia expõe luta pessoal e recebe onda de apoio

sex, 10 abr

Atriz famosa anuncia separação e deixa fãs em choque: «Chegou ao fim»

sex, 10 abr

A dias de ser mãe, as fotografias desta atriz estão somar milhares de reações

sex, 10 abr

Depois de ser criticada, Helena Laureano toma decisão e surpreende tudo e todos

qui, 9 abr
Mais Fora do Ecrã