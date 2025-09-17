O dispositivo que transforma qualquer parede numa tela de cinema (está com desconto)

  • Há 1h e 24min
O dispositivo que transforma qualquer parede numa tela de cinema (está com desconto) - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Este artigo pode conter links afiliados*

O mini-projetor Gaimoo tornou-se um fenómeno na Amazon, acumulando mais de duas mil avaliações e uma média de 4,6 estrelas. Compacto e portátil, conquistou utilizadores pela facilidade de transporte entre divisões, pela imagem nítida e cores vivas garantidas pelo sistema ótico avançado, e pela conectividade versátil que inclui HDMI, Wi-Fi, Bluetooth e aplicações pré-instaladas. A instalação rápida e intuitiva é outro dos pontos fortes, tornando a experiência acessível a qualquer pessoa. Com som integrado de qualidade, capacidade de ligação a dispositivos externos e um preço em promoção de 89€ (com 37% de desconto), já ultrapassou as 500 unidades vendidas no último mês, posicionando-se como uma das soluções mais atrativas para transformar qualquer espaço numa verdadeira sala de cinema.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Mais Fotos

Cantor FF reage à morte do pai com texto de partir o coração: «Foi a última vez...»

Hoje

Sofia Arruda exibe corpo de sonho: «O maridão ficou orgulhoso»

Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Daniela fica rica?

A Fazenda
Hoje

Entre risos e cumplicidade: o jantar especial de Fernanda Serrano que encantou os fãs

A Protegida
Ontem

O aspirador da Amazon que rivaliza com um Dyson e custa uma fração do preço

Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Mónica e Clarice querem fazer mal a Aruna?

A Protegida
Ontem
Mais Mais Fotos

Mais Vistos

Ninguém esperava: Ana Guiomar transforma ida ao Ramalhal em momento viral

Festa é Festa
Ontem
1

Este sítio é perfeito para aniversários e fica apenas a 1 hora de Lisboa. Até Ana Guiomar celebrou aqui

Festa é Festa
qui, 4 set
2

Exclusivo «A Fazenda»: Júlia avança com o aborto, mas há algo que acontece

A Fazenda
seg, 8 set
3

Depois de rumores, Beatriz Barosa conta com companhia especial numa noite de cinema

Festa é Festa
Ontem
4

Em festa de aniversário de Ana Guiomar, Beatriz Barosa faz partilha hilariante: «Captei este momento único»

Festa é Festa
28 ago 2023
5

Vem aí em «A Fazenda»: Daniela fica rica?

A Fazenda
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Talu sacrifica-se por Gaspar

A Fazenda
Ontem

Exclusivo «A Protegida»: Nuno confessa a Gina que se envolveu com outra mulher

A Protegida
Ontem

Morreu o pai do cantor FF: «Partiu repentinamente deste mundo...»

Ontem

Depois de rumores, Beatriz Barosa conta com companhia especial numa noite de cinema

Festa é Festa
Ontem

José Condessa partilha vídeo apaixonado com Luisinha Oliveira e há um detalhe que salta à vista

Ontem

Vem aí em «A Fazenda»: Eduardo e Sofia viajam juntos e o motivo é inesperado

A Fazenda
Ontem
FORA DO ECRÃ

Vídeo hilariante de Matilde Breyner está a somar milhares de reações: «Só se forem muito tolos é que não te contratam»

Para Sempre
Hoje

Fernanda Serrano declara-se a homem especial: «Até o meu telefone tem saudades tuas»

A Protegida
Hoje

Ator famoso prepara-se para operação que pode mudar a sua vida

Hoje

Kika Cerqueira Gomes arrasa em novo desafio internacional - E há vídeos de bastidores

Festa é Festa
Ontem

José Condessa partilha vídeo apaixonado com Luisinha Oliveira e há um detalhe que salta à vista

Cacau
Ontem

Morreu o pai do cantor FF: «Partiu repentinamente deste mundo...»

Ontem
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN