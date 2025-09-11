O gadget que substitui o bidé e transforma a rotina diária

Este acessório da Samodra, disponível por 43€, está a conquistar utilizadores em toda a Europa: com mais de 2.020 avaliações e 4,6 estrelas na Amazon, oferece as funções de um bidé tradicional sem ocupar espaço extra. Ultrafiníssimo e fácil de instalar, inclui adaptadores e mangueiras para encaixar na maioria das sanitas padrão, enquanto o botão rotativo permite ajustar a pressão da água para uma higiene mais eficaz, reduzindo o uso de papel higiénico. O bocal com autolimpeza mantém o dispositivo sempre higiénico, e o material resistente garante durabilidade. Para quem procura conforto, poupança e sustentabilidade, este gadget oferece uma solução prática e moderna para o dia a dia.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

