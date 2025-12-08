Para Sempre

O lado da infância que ninguém conhecia. Matilde Breyner revela história emocionante

  • TVI Novelas
  • Ontem às 16:00
O lado da infância que ninguém conhecia. Matilde Breyner revela história emocionante - TVI
Matilde Breyner voltou ao lugar onde guarda algumas das memórias mais bonitas da infância e levou consigo os dois grandes amores da sua vida: o marido, Tiago Felizardo, e a filha do casal.

A atriz rumou à Comporta para uns dias de descanso em família e não escondeu a ligação profunda que mantém com o destino. Numa partilha carregada de emoção, Matilde revelou que este é o seu porto seguro.

«A Comporta será sempre o sítio que me leva de volta à infância, e é por isso que venho para aqui quando preciso de carregar baterias. Longe da confusão e da época alta, porque é desta Comporta que eu me lembro: calma e silenciosa».

Acompanhada por Tiago Felizardo e pela pequena, Matilde aproveitou dias mais tranquilos, longe da azáfama habitual, e deixou ainda um agradecimento especial ao Spatia Comporta pela forma calorosa como receberam a família: «Obrigada (...) por fazerem deste lugar aquilo que sempre foi para mim, casa».

A publicação rapidamente conquistou os seguidores, que encheram a caixa de comentários com carinho, elogiando a serenidade das imagens e a ternura do momento familiar. 

