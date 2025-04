O lugar onde Rosa Bela e Carlos Areia vão casar é um sonho. Mostramos as imagens

Rosa Bela, de 33 anos, e Carlos Areia, de 81 anos namoram há 16 anos e estão noivos desde 2019. O início da relação foi um pouco difícil, devido à aceitação, mas o amor do casal superou isso. O casal, que tem 48 aos de diferença, está cada vez mais apaixonado e pensam em ter um filho em comum. Agora, vão casar.

Os noivos vão dar o nó na Herdade da Emberiza, em Alenquer. Um lugar rodeado de animais e vegetação, que fica a cerca de 20 minutos de Lisboa. (Percorra a galeria e fique a conhecer este lugar de sonho)

Foi através de um vídeo criativo, que os atores contarem que o casamento será no próximo 26 de julho de 2024. A novidade deixou os fãs e amigos emocionados, que rapidamente encheram as redes sociais com mensagens de felicitações e carinho: «Parabéns 🥰 já têm dança do casamento hehehe 😘», «Parabéns », «MEU DEUS! Finalmente 🩷🥹 LINDOS!», «Caraças Rosita!! Vai acontecer! Que booooooommmmm! Que felicidade».

Veja o vídeo, aqui: