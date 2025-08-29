O momento surpreendente das férias de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão com o filho que passou despercebido

  • TVI Novelas
  • Hoje às 15:07
O momento surpreendente das férias de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão com o filho que passou despercebido - TVI
A atriz Kelly Bailey, 27 anos, protagonista da novela “A Fazenda” da TVI, desfrutou de uns dias de férias num refúgio secreto no meio da Natureza ao lado do noivo, Lourenço Ortigão, 36 anos, e Vicente Blue, de 2 anos, filho do casal. No Instagram, a atriz encantou os seguidores ao partilhar algumas imagens. Entre pinturas, mangueiradas e momentos de descanso, numa cabana, perto de Porto Covo, houve um detalhe que que se destacou: Lourenço Ortigão mostrou ao filho, Vicente Blue, como se coloca uma cassete num rádio antigo.

Nas imagens partilhadas pela atriz, pode ver-se o ator com o filho ao lado, e várias cassetes de bandas como os Oasis e os Resistência, a recordarem alguns seguidores o tempo em que ouviam música em cassetes e de todo um ritual bem mais demorado.

Numa altura em que a música cabe toda num telemóvel, esta partilha acabou por se tornar num momento insólito. O gesto simples, mostrou como Lourenço e Kelly procuram transmitir ao filho experiências autênticas e memórias diferentes daquilo que apenas a tecnologia proporciona.

Mais do que uma escapadinha, esta foi uma oportunidade de criar memórias intemporais em família.

