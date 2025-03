O namorado de Kika Cerqueira Gomes é um conhecido piloto de Fórmula 1. Adivinha o destino de sonho em que estão agora?

Kika Cerqueira Gomes, filha da apresentadora da TVI Maria Cerqueira Gomes, está a viver um momento especial ao lado do namorado, o piloto de Fórmula 1 Pierre Gasly. O casal encontra-se na Austrália, desfrutando de uma viagem de sonho antes do Grande Prémio de Melbourne.

A jovem, de 22 anos, partilhou nas redes sociais um registo das primeiras horas na cidade australiana. "First 24h in Melbourne" (Primeiras 24 horas em Melbourne), escreveu Kika na legenda da sua publicação, acompanhada de imagens encantadoras do destino.

O post rapidamente recebeu uma enxurrada de comentários elogiosos, com muitos seguidores a destacarem a cumplicidade do casal e a beleza do local. Pierre Gasly, de 29 anos, é um dos nomes conhecidos do automobilismo e compete atualmente pela Alpine na Fórmula 1.

Kika Cerqueira Gomes, que ganhou notoriedade ao participar no programa da TVI "Festa é Festa", tem vindo a conquistar um espaço próprio no mundo da moda e do entretenimento, sendo também muito ativa nas redes sociais, onde partilha momentos da sua vida pessoal e profissional.

A viagem à Austrália surge num momento especial para ambos, combinando lazer e trabalho para Pierre Gasly, que se prepara para mais uma corrida no circuito de Albert Park. Enquanto isso, os fãs do casal continuam a acompanhar com entusiasmo cada partilha feita por Kika e Pierre, ansiosos por mais registos desta aventura.

