O namorado desta atriz da TVI publicou um post ultra romântico: Será este o casal mais fofo de Portugal?

A atriz Matilde Reymão, de 25 anos, estrela da novela da TVI "A Protegida", desfrutou de uma escapadinha romântica a Courchevel, uma famosa estação de esqui localizada nos Alpes franceses, com o noivo, o surfista de ondas grandes Nic von Rupp. Conhecida pelo seu luxo e paisagens deslumbrantes, Courchevel é um destino popular para celebridades e amantes de esportes de inverno. O casal, conhecido pelo seu estilo e cumplicidade, partilhou momentos da viagem nas redes sociais, deixando os fãs rendidos.

Nic Von Rupp publicou no Instagram uma foto do fim de semana com a legenda "Weekend vibes" (vibrações de fim de semana), ao que Matilde respondeu com um entusiasmado "Sooo cool" (tão fixe). As imagens mostram os dois na neve, em várias poses descontraídas e elegantes, provando o amor e a sintonia que os une.

Os seguidores rapidamente reagiram com comentários cheios de admiração. "Que gatos", escreveu um fã, enquanto outro destacou: "The power couple all over!" (O casal poderoso por toda parte). Com tanto estilo e química, será que Matilde e Nic são o casal mais fofo de Portugal? Os fãs parecem não ter dúvidas!

Percorra a galeria e veja mais fotos do casal.

