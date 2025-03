O primeiro hotel da filha de Rita Pereira tem um pormenor adorável

Rita Pereira passou o primeiro fim de semana de março em Vila do Conde, na companhia da irmã, Joana, e da filha, Lowê, de apenas 3 meses. As duas irmãs e a bebé desfrutaram de dias de descanso, mas o momento mais especial foi, sem dúvida, a primeira viagem de Lowê.

Houve ainda um pormenor encantador que conquistou os seguidores: a pequena Lowê teve direito à sua própria bagagem. Numa foto partilhada nas stories de Instagram, a atriz revelou as malas de viagem que levaram para este fim de semana. Na imagem, pode ver-se a mala dos pais, com a inscrição «Daddy Bag», e outra mala com a frase «mini traveller», que significa «viajante pequeno» em português.

O fim de semana foi ainda marcado por um encontro especial, com a visita dos amigos Mariana Machado, Gonçalo Peixoto e Pedro Gomes, que se reuniram para almoçar.

Percorra a galeria e veja as fotos deste momento único.

