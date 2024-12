O que faltava ver! Eis o anel (invejável) de noivado de Jessica Athayde

Jessica Athayde recorreu à conta de Instagram para partilhar detalhes sobre o casamento com Diogo Amaral.

Na partilha, a atriz mostra: «o tão esperado anel de noivado que recebi no dia do casamento», «os dois anéis que herdei das minhas avós, o anel de noivado da avó Fernando e o anel de 50 anos de casamento da minha avó Marjorie» e conta vários detalhes até então desconhecidos sobre o grande dia dedicado ao amor.

Na descrição, pode-se ler:

«Estou um bocado obcecada com o meu vestido de casamento e como a Pureza fez anos ontem achei por bem recordar e deixar-vos alguns detalhes.

1- uma das minhas madrinhas obrigou-me a usar uma liga que passou a noite a cair

2- os sapatos comprei last minute na Mango do cascaishopping e custaram -me tipo 30 euros e são lindos mas nada confortáveis

3- Estas fotografias foram tiradas sem o casaco no hotel pestana palace onde me arranjei antes de arrancar para a cerimónia e as fotografias são da @adrianamoraisphotography

4-A minha make up foi feita pela @joanamoreira_makeup pela @guerlain tal como todas as minhas madrinhas que se arranjaram comigo no quarto, e os cabelos pela @helenavazpereira e a @madmoisellehairstylist .

5 - o meu bouquet foi feito pela @bouquetdeliz e tenho muita pena de o ter perdido durante a noite

6- usei os dois anéis que herdei das minhas avós, o anel de noivado da avó Fernando e o anel de 50 anos de casamento da minha avó Marjorie

7- usei uns Brincos da @___a.mar.te___ que ficavam perfeitos. ️

8- mais tarde usei o tão esperado anel de noivado que recebi no dia do casamento.

9- A pedidos de muitos aqui vai o vídeo do making off do vestido na @pureza_mb_atelier

10- prometo depois mostrar -vos com cuidado o meu blazer lindo de morrer feito à medida que vou usar de certeza muitas mais vezes. E de um anel que me foi desenhado pela @catarinamesquitela que é um sonho



Happy birthday @pureza_mb_atelier

Leave your comments and love».

Veja a partilha, aqui: