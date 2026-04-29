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O que vestir em casamentos e batizados? Inspire-se nestas sugestões para todas as idades

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 48min
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Se tem casamentos ou batizados à porta e ainda não sabe o que vestir, a inspiração pode estar mais perto do que imagina (até nas novelas)! Em Terra Forte, várias personagens surgem com looks elegantes e versáteis, perfeitos para diferentes estilos, idades e tipos de cerimónia.

Desde o casamento de Flor, interpretada por Benedita Pereira, com Sammy, vivido por José Fidalgo, até aos visuais cuidados de personagens como Vivi, Babi, Eva, Dani, Rosa Maria, Rosinha e Susette, há propostas para todos os gostos.

Vestidos para casamentos e batizados: o que ter em conta

Escolher o look ideal vai além de seguir tendências. É importante considerar:

  • Tipo de evento (casamento ou batizado)
  • Hora da cerimónia (dia ou noite)
  • Local (igreja, quinta, praia, etc.)
  • Conforto e estilo pessoal

Em Terra Forte, vemos exatamente essa diversidade — desde opções mais clássicas a looks modernos e arrojados.

Inspirações de looks das personagens

Elegância clássica

Personagens com um estilo mais sofisticado apostam em vestidos fluidos, cortes simples e cores suaves como pastéis, nude ou azul-claro — ideais para batizados ou casamentos de dia.

Histórias sem pausas?
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Looks modernos e ousados

Outras personagens surgem com modelos mais marcantes:

  • Decotes assimétricos
  • Tecidos acetinados
  • Cores vibrantes como fúcsia, verde ou azul elétrico

Perfeitos para quem quer dar nas vistas com elegância.

Opções para todas as idades

  • Um dos pontos fortes é a variedade:
  • Vestidos midi para um look equilibrado
  • Comprimentos longos para maior formalidade
  • Modelos mais estruturados ou fluídos, consoante o estilo

Pormenores que fazem a diferença

Tal como se vê em Terra Forte, são os detalhes que elevam qualquer look:

  • Pregas e drapeados que valorizam a silhueta
  • Rendas ou transparências para um toque romântico
  • Acessórios discretos ou marcantes, dependendo do efeito desejado

Como escolher o vestido ideal

Se está indecisa, siga estas dicas:

  • Opte por cores que favoreçam o seu tom de pele
  • Evite branco em casamentos (reservado à noiva)
  • Escolhe um modelo que possa voltar a usar
  • Priorize o conforto — vai usar o look durante várias horas

Inspire-se e crie o teu próprio estilo

As personagens de Terra Forte mostram que não existe um único caminho — há sim múltiplas formas de estar elegante. Seja com um vestido clássico ou um modelo mais arrojado, o importante é sentires-te confiante.

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Se tem um casamento ou batizado em breve, aproveita estas ideias e encontra o look perfeito para brilhar na ocasião!

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