O que vestir em casamentos e batizados? Inspire-se nestas sugestões para todas as idades

Se tem casamentos ou batizados à porta e ainda não sabe o que vestir, a inspiração pode estar mais perto do que imagina (até nas novelas)! Em Terra Forte, várias personagens surgem com looks elegantes e versáteis, perfeitos para diferentes estilos, idades e tipos de cerimónia.
Desde o casamento de Flor, interpretada por Benedita Pereira, com Sammy, vivido por José Fidalgo, até aos visuais cuidados de personagens como Vivi, Babi, Eva, Dani, Rosa Maria, Rosinha e Susette, há propostas para todos os gostos.
Vestidos para casamentos e batizados: o que ter em conta
Escolher o look ideal vai além de seguir tendências. É importante considerar:
- Tipo de evento (casamento ou batizado)
- Hora da cerimónia (dia ou noite)
- Local (igreja, quinta, praia, etc.)
- Conforto e estilo pessoal
Em Terra Forte, vemos exatamente essa diversidade — desde opções mais clássicas a looks modernos e arrojados.
Inspirações de looks das personagens
Elegância clássica
Personagens com um estilo mais sofisticado apostam em vestidos fluidos, cortes simples e cores suaves como pastéis, nude ou azul-claro — ideais para batizados ou casamentos de dia.
Looks modernos e ousados
Outras personagens surgem com modelos mais marcantes:
- Decotes assimétricos
- Tecidos acetinados
- Cores vibrantes como fúcsia, verde ou azul elétrico
Perfeitos para quem quer dar nas vistas com elegância.
Opções para todas as idades
- Um dos pontos fortes é a variedade:
- Vestidos midi para um look equilibrado
- Comprimentos longos para maior formalidade
- Modelos mais estruturados ou fluídos, consoante o estilo
Pormenores que fazem a diferença
Tal como se vê em Terra Forte, são os detalhes que elevam qualquer look:
- Pregas e drapeados que valorizam a silhueta
- Rendas ou transparências para um toque romântico
- Acessórios discretos ou marcantes, dependendo do efeito desejado
Como escolher o vestido ideal
Se está indecisa, siga estas dicas:
- Opte por cores que favoreçam o seu tom de pele
- Evite branco em casamentos (reservado à noiva)
- Escolhe um modelo que possa voltar a usar
- Priorize o conforto — vai usar o look durante várias horas
Inspire-se e crie o teu próprio estilo
As personagens de Terra Forte mostram que não existe um único caminho — há sim múltiplas formas de estar elegante. Seja com um vestido clássico ou um modelo mais arrojado, o importante é sentires-te confiante.
Se tem um casamento ou batizado em breve, aproveita estas ideias e encontra o look perfeito para brilhar na ocasião!